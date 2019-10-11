Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan duyuruda, “Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın ikametgahlarından ayrılarak misafirhane, yurt, pansiyon ve benzeri yerlere yerleştirilen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları devletimizin imkanlarıyla karşılanmakla birlikte, milletçe omuz omuza verdiğimiz bu günlerde devletinin yanında yer alan, zor durumda olduğunu düşündüğü kardeşlerine yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından organize edilecek ayni bağışlar, depo yönetimi ve hizmet grubu tarafından kriterlere göre kabul edilecektir.” denildi.