Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’nın yıllardır beslediği teröristler aldığı silahları Mehmetçiğe karşı kullanmak istese de buna fırsat bulamıyor. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG’nin elin’deki silahları tek tek topluyor. Rasulayn’ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütünden ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde ABD füzeleri yer alıyor. Ganimet olan füzeler, Suriye Millî Ordusu tarafından teröristlere karşı kullanılıyor.