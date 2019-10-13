Amerika’nın yıllardır beslediği teröristler aldığı silahları Mehmetçiğe karşı kullanmak istese de buna fırsat bulamıyor. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG’nin elin’deki silahları tek tek topluyor. Rasulayn’ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütünden ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde ABD füzeleri yer alıyor. Ganimet olan füzeler, Suriye Millî Ordusu tarafından teröristlere karşı kullanılıyor.
ABD füzeleri ganimet oldu
13.10.2019 - 03:23 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde konuşlanan terör örgütü YPG/PKK’ya binlerce tırla silah yardımında bulunmuştu. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu hızlı bir şekilde ilerlerken teröristlerin kullandıkları silahlar da ele geçiriliyor.
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655996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655996.aspx
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