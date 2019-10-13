Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu'nda 1945'te kurulan ve bugün 24 şehirde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüleri, yeni yüzüyle ve tasarımlarıyla uluslararası alana açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, enstitüler kapsamlı dönüşüm ve yenilenme sürecine alındı. Enstitülerin yeni vizyonu, dün Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan “Olgunlaşma Enstitüleri, 1950’lerde küreselleşmenin ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla, kültürel kalkan oldu. Şimdi kuvvetli bir silkinmeyle ve yeni bir vizyonla kültürümüze sahip çıkma hareketini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Olgunlaşma Enstitülerimiz, Anadolu’ya has kumaş ve desen çeşitlerinin izinin sürüldüğü, kültürün muhafaza edildiği birer üs hâline gelecek” dedi. Enstitü, en parlak zamanında kraliçeleri, lider eşlerini ve Hollywood yıldızlarını giydiriyordu. Ancak çağın ihtiyaçlarına ayak uyduramayınca daha sınırlı çerçevede faaliyetlerini sürdürüyordu.