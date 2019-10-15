Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarının ve doktorların konakladığı otele havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik'in de aralarında bulunduğu gazeteciler ile doktorlar, olayı yara almadan atlattı.

Tüm gün boyunca ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düşmüştü.