Edinilen bilgilere göre Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün saat 15:00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun’un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü. Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarını sürdürürken henüz yaşlı kadına dair bir ize rastlanamadı.
Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor
16.10.2019 - 09:59 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Oltu İlçesinde alzheimer hastası Naime Durgun'dan 2 gündür haber alınamıyor.
Etiketler : Alzheimer,Naime Durgun,
656630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656630.aspx
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