Gürcistan’da düzenlenen ‘İpek Yolu Forum’a katılmak üzere başkent Tiflis’te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, foruma katıldıktan sonra Gürcistan'ın Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turvana ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Gürcistan Ekonomi Bakanı Turvana ile görüştü
22.10.2019 - 19:22 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turvana ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan,
657935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657935.aspx
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