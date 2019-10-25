Yapılan açıklamada: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında Ankara ilinde 25/10/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 39 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir." denildi.
Ankara'da ByLock operasyonu: 39 gözaltı
25.10.2019 - 09:00 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 39'u yakalandı.
Etiketler : savcılık,operasyon,fetö,
658463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658463.aspx
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