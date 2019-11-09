Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, elindeki yabancı ülke vatandaşı olan DEAŞ’lıları iade etmeye hazırlanıyor. Ankara’daki bir açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk defa tarih verdi. Soylu, şunları söyledi: Şimdi biz bunları ‘Size iade edeceğiz’ diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. İade edeceğiz. Ayağa kalkıyorlar. ‘biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın.’ Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da silseniz de saklasanız da o DEAŞ’lıları, insanınızı, kendi vatandaşınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz. Ne yaparsanız yapın. Kendi insanınıza nasıl hesap vereceğinizi kendiniz bilirsiniz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz.



KARAYILAN ÖLÜ YILAN OLACAK

Önceki gün kırmızı kategorideki iki teröristin öldürülmesine de değinen Soylu, şöyle konuştu: Üç yıl önce Dolmabahçe’deki patlama, Kayseri komando komutanlığında vatani görevini yapan askerlere yönelik saldırı, Ankara Merasim Sokak, İstanbul Sancaktepe ve Vezneciler dahil birçok saldırı ile Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in aile mezarlığına bomba yerleştirilmesi eylemlerinin tamamının talimatı bu kişi tarafından verildi. Gözüm hep bu teröristteydi. Bir terörist daha cehennemi boyladı ve onun yanındaki de, istihbari bilgilerden anlıyorum ki Karayılan daha fazla üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan’ı ölü yılan hâline getireceğiz. Kim kınarsa kınasın, bizim tarafımız bellidir. Terörist hakladık mı, biz seviniriz.



Bu ülkede anne babaların yüreklerini dağlayanları bertaraf ettik mi, biz seviniriz. Biz onları da onları destekleyenleri de uyarmıştık...