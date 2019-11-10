Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motorlu testere ile ağaç kesen Selami Özdemir'in (60) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.