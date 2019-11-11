Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 yaşındaki kızı PKK tarafından dağa kaçırılan Fatma Akkuş, elinde HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in kızının Küçüksu Kasrı’nda yaptığı lüks düğünün fotoğraflarını göstererek “Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, onlar ise düğün yapıyorlar. Biz de çocuklarımıza gelinlik giydirmek istiyoruz. Bu düğün 2015’te olmuş, bizim çocukları dağa göndererek satmışlar ve onlardan aldıkları paralarla düğün yapmışlar” dedi.

16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise, “69 gün değil 169 gün de olsa buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı. Begdaş “Biz kimseden para pul istemiyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz, gelsinler, bizimle otursunlar” dedi.

Beş sene evvel dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’den gelen anne Necibe Çiftçi de büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği için PKK’lı teröristlerce köyden kaçırılarak katledildiğini söyledi. Çiftçi “HDP’lilerden çocuğumu istiyorum. Oğlum getirilene kadar buradan ayrılmıyorum” diye konuştu.