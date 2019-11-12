Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından son gelişmeyi şu cümlelerle paylaştı: “Son teslimatlarla toplamda 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini TSK’ya teslim ettik. Aselsan’ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileriye taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayimize yeni yetenekler kazandırdı”
KORKUT'un seri üretimi devam ediyor
12.11.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerinin seri üretimi sürüyor.
Etiketler : KORKUT,İsmail Demir,
662082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662082.aspx
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