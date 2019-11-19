Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.