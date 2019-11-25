Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir." diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak. Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."