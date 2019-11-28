Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mayıs ayında suya yüzde 46 indirim yaptı. Ancak bu indirim birkaç ay sürdü. Şimdi ise suya iki kat zam gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün hazırladığı 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Tekliflerinde konut tüketimi tarifelerinde değişiklik yapılarak iki kademede yüzde 80’e varan zam teklif edildiği öğrenildi. Bu ithamların sahibi eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan “Aylık tüketime esas alınan kademelendirmede 0-15 metreküp olan Konut 1 Kademe tarifesi 0-10 metreküp olarak düşürülmüş ve gizli bir zam ilave edilmiştir. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerin tamamına yakını kaldırılan 0-15 metreküp dilimine girmektedir ve tarife hâlen 4 liradır. Burada kademe 10 metreküpe düşürülerek üzerindeki her harcamaya yüzde 80 zamla 7,20 lira bedelle tahsilat yapılacaktır. Yani bu zam dezavantajlı kesimin faturalarına yüksek bir bedelle yansıyacaktır” dedi.

Konut 2 Kademe’de konut başına aylık 16 metreküpten fazla kullanımı içeren tarife de ortadan kaldırılarak 11-20 metreküp arası olarak düzenlendiğini ifade eden Eraslan “Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lira iken 20 metreküp esasına göre fiyat 10,80 lira olmuştur. Bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80’e varmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Eraslan “Lüzumsuz yere İSKİ gibi başarılı, işleyen bir kurumla oynadılar. Şimdi bunu telafi etmeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

İBB’den yapılan açıklamada ise şunlar dendi: İstanbul’da bir metreküp su birim fiyatı Konut 1 tarifesi için 4,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam İstanbul’da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır.

AK PARTİ'Yİ BIRAK SOSYAL YARDIMI KAP

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin, yardım almaya devam edebilmeleri için AK Parti’den istifa etmelerini istediğini ileri sürdü. Belediyeden bazı kişilerin, yoksul vatandaşları arayarak tehdit ettiğini savundu. Bu söylentiler ilgili Belediye’den yazılı açıklama geldi. Açıklamada, Mansur Yavaş’ın, hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine söz verdiği ve bu duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. Başkan Yavaş’ın, bu ithamların ispat edilmesini istediği aktarıldı.