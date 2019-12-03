NATO toplantısına katılmak üzere Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Adil Öksüz'ün nerede olduğuna yönelik iddialara çeveap veren Erdoğan, "Tabi o dönemde de yine aynı şeyler gündemimizde oldu. Bunları hep söyledik, konuştuk. Bakın bu bacalara filtreleri yerleştirmezseniz bu işin süresi hemen anında kısıtlanır. Tabi verilen sözler ne demek? “Tabi ki biz bunu yapacağız, biz de insanımızı düşünüyoruz vesaire…” Maalesef verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi kendileriyle görüştüğümüzde şöyle oldu böyle oldu hala bunları konuşuyorlar. Kardeşim istediğim kadar düşürdüm de, ben halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki “yaşamakta sıkıntı çekiyoruz” Şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar. Uymadıkları için de benim bunu tekrar meclise göndermekten başka zaten adil olarak hiçbir çarem olamazdı. Şimdi yapılacak olan iş mecliste tartışmalar yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu bir ihaledir. Veyahut hemen oraya doğalgazı getirebiliriz, doğalgazlarla da enerji ihtiyacımızı gideririz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi onu istismar ediyorlar çünkü." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması
03.12.2019 - 10:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkındaki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda ona benzer yüzlerce binlerce biliyorsunuz FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini istedik. İstedik ama adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmedi. Edenler yok mu? Edilenler de var. Edildiği zaman açıklamasını da yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu' ifadelerini kullandı.
Etiketler : erdoğan,adil öksüz,açıklama,
666350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666350.aspx
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