Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO toplantısına katılmak üzere Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Adil Öksüz'ün nerede olduğuna yönelik iddialara çeveap veren Erdoğan, "Tabi o dönemde de yine aynı şeyler gündemimizde oldu. Bunları hep söyledik, konuştuk. Bakın bu bacalara filtreleri yerleştirmezseniz bu işin süresi hemen anında kısıtlanır. Tabi verilen sözler ne demek? “Tabi ki biz bunu yapacağız, biz de insanımızı düşünüyoruz vesaire…” Maalesef verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi kendileriyle görüştüğümüzde şöyle oldu böyle oldu hala bunları konuşuyorlar. Kardeşim istediğim kadar düşürdüm de, ben halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki “yaşamakta sıkıntı çekiyoruz” Şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar. Uymadıkları için de benim bunu tekrar meclise göndermekten başka zaten adil olarak hiçbir çarem olamazdı. Şimdi yapılacak olan iş mecliste tartışmalar yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu bir ihaledir. Veyahut hemen oraya doğalgazı getirebiliriz, doğalgazlarla da enerji ihtiyacımızı gideririz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi onu istismar ediyorlar çünkü." dedi.