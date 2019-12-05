Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn ilçesinde eş zamanlı 2 bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, ilk patlamanın ardından olay yerine yardım etmek için siviller gittiği sırada ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Rasulayn’da 2 bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 6 yaralı
05.12.2019 - 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Rasulayn ilçesinde eş zamanlı olarak 2 bomba yüklü araç patladı. İlk patlamada can kaybı yaşanmazken ikinci patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rasulayn,bomba yüklü araç,
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