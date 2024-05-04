Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı

Düzenleyen: Songül Soysal 4 Mayıs 2024 16:50 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:50 - Güncelleme:

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu ve Premier Lig'e çıkma şansını kaybetti.