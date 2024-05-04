Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı

Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off&#039;a kalamadı

Spor Haberleri

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu ve Premier Lig'e çıkma şansını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında deplasmanda Plymouth'a konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Hull City, Premier Lig hayallerini başka bahara ertelemek zorunda kaldı.

Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı - 1. Resim

Ev sahibi takım Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti. Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

Düzenleyen:  - Spor
Yolda yürüyen kadına saldırıp çantasını çalmıştı! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi - Spor"Yapılan kah..liklerden dolayı müsabakadan çekildik"Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Ancelotti sözünü tuttu, Arda Güler ilk 11'de - SporAncelotti sözünü tuttu! Arda şampiyonluk için sahaya çıkıyorAston Villa Nicolo Zaniolo hakkındaki son kararını verdi! İtalyanlar açıkladı Galatasaray... - SporAston Villa son kararını verdi! Nicolo Zaniolo...Semih Kılıçsoy neden Milli Takım kadrosundan çıkarıldı? Hamit Altıntop'tan flaş itiraf! İşte Semih gerçekleri - SporSemih, Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? İtiraf geldiFerdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor! Babası transferi resmen açıkladı - Sporİşte Ferdi'nin yeni takımıHamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri: "Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana ihtiyacı var" - SporHamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...