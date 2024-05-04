Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı! Hull City play-off'a kalamadı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu ve Premier Lig'e çıkma şansını kaybetti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında deplasmanda Plymouth'a konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Hull City, Premier Lig hayallerini başka bahara ertelemek zorunda kaldı.
Ev sahibi takım Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti. Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor