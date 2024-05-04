Eyüpspor Süper Lig için gözünü kararttı! Arda Turan eski takım arkadaşını getiriyor

Real Madrid'de ortalığı karıştıran ikili Arda Güler ve Luka Modric! Ancelotti idmanı durdurdu onları ayırdı

Real Madrid'de ortalığı karıştıran ikili Arda Güler ve Luka Modric! Ancelotti idmanı durdurdu onları ayırdı

TFF 1.Lig'in bitimine haftalar kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'da, gelecek sezon yapılanması için kollar sıvandı. Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yapılacak. Bu doğrultuda Turan, eski takım arkadaşını getirmek için kolları sıvadı.

Süper Lig heyecanı Eyüpspor'u şimdiden sardı. Gelecek sezon Arda Turan önderliğinde Süper Lig'de mücadele verecek olan İstanbul ekibi, daha önce on numara için gündemine Manuel Lanzini’yi almıştı.

Eflatun-sarılı ekip, tecrübeli oyuncu için girişimde bulunacak ancak transfer çalışmaları sadece bununla sınırlı kalmayacak. Eyüpspor'un bir diğer hedefi ise forvete dünyaca ünlü bir ismi katmak.

Fanatik'in haberine göre Arda Turan eski takım arkadaşı Diego Costa'yı takımda görmek istiyor. Şu anda Brezilya’da Gremio forması giyen Costa daha önce Chelsea, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymişti. Şimdilik Eyüpspor ihtimali zor görünse de ilk temas kurulacak ve transfer görüşmelerinde Arda Turan bizzat yer alacak.