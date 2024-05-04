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Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Ancelotti sözünü tuttu, Arda Güler ilk 11'de

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Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Ancelotti sözünü tuttu, Arda Güler ilk 11&#039;de

Spor Haberleri

La Liga'da Real Madrid, Cadiz'i ağırlıyor. Kritik maça Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de başlayacak. İşte haberin detayları.

İspanya’da şampiyonluğa koşan Real Madrid, düşme hattında yer alan Cadiz’i ağrılıyor. En yakın takipçisi Barcelona'ya 11 puan fark atan Madrid eğer Barcelona, Girona’da puan kaybederse Real, 36. La Liga zaferini ilan edecek.

Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Ancelotti sözünü tuttu, Arda Güler ilk 11'de - 1. Resim

ANCELOTTI SÖZÜNÜ TUTTU 

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz ile oynanacak karşılaşma öncesinde Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını açıklamıştı. İtalyan teknik adam verdiği sözü tuttu. Güler, Cadiz karşısına ilk 11'de başlayacak. Geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanına ilk 11'de çıkan Güler, Bernabeu'da ilk kez, ilk 11'de sahada olacak. 

Real Madrid - Cadiz müsabakası 17.15'te başlayacak. 

 
Düzenleyen:  - Spor
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