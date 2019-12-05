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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
05.12.2019 - 17:34 |
Son Güncelleme:
05.12.2019 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi açılışında konuşuyor...
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
erdoğan,
666886
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666886.aspx
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