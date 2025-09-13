Filistin için kritik gün! BM Genel Kurulu'nda dengeleri değiştirecek adım

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Her yıl dünya liderlerini ABD’nin New York şehrinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri bu sene ayrı bir önem taşıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları iki yıldır aralıksız devam ederken Filistin’in devlet olma mücadelesinde bu yılki BM Genel Kurulu önemli konuşmalara sahne olacak. Filistin’in devlet olarak tanınması, uluslararası toplumda yıllardır tartışma konusu.

Fransa, İngiltere, Portekiz, Kanada ve Avustralya, 21-23 Eylül tarihlerinde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. İngiltere ve Fransa, “Filistin devletini” tanıyacak ilk G-7 ve BM Güvenlik Konseyi Daimî Üyesi ülke olacak. “Tanıma” kararı, Filistin’in 1967 öncesi Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ü de kapsayan sınırları içindeki egemenliğini ve bağımsızlığını kabul etmeyi içeriyor.

MALTA VE BELÇİKA BEKLENTİSİ

BM Genel Kurulunda, “Filistin topraklarını devlet olarak tanıması” beklenen diğer AB ülkeleri ise Malta ve Belçika. Bu gelişmelerin Filistin’in diplomatik konumunu güçlendirmesi ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırması öngörülüyor. İsrail’in Gazze’deki katliamları sonrasında ise İspanya, Norveç, İzlanda ve Slovenya geçtiğimiz yıl Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Filistin için oldukça önem taşıyan BM için nefesler tutulmuşken ABD yönetiminin geçtiğimiz ağustos ayı sonunda Filistin Ulusal Otoritesi Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistin heyeti üyesinin ABD’ye girişini yasaklayan kararı ise tepkilere sebep oldu.

Öte yandan, BM Genel Kurulu, 58 sene aradan sonra bir başka ilke ev sahipliği yapacak. Suriye Geçiş Hükûmeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın BM Genel Kuruluna katılmak için ABD’ye gideceği açıklandı. ABD yönetimi tarafından ülkeye giriş vizesi verilen Şara’nın Başkan Donald Trump’la bir araya gelmesi için de hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Şara’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da Türk Evi’nde görüşmesi öngörülüyor. Ziyaret Suriye’nin genel kurula cumhurbaşkanı düzeyinde 1967’den beri ilk katılımı olacak.