Çifte pasaport hayali bitti! 'Doğum turizmi' vizeye takıldı

KAAN ZENGİNLİ - Dünyada organize bir sektör hâline gelen “doğum turizmi”, son dönemde küresel ölçekte artan bir tepkiyle karşılanıyor. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, anne adaylarının sırf bebeklerine vatandaşlık kazandırmak amacıyla ülkelerine gelmelerini engellemek için sıkı tedbirler alıyor.

Son olarak ABD Ankara Büyükelçiliği, bu maksatla yapılan vize başvurularının “kesinlikle reddedeceklerini” açıkladı.

MİNİMUM TUTAR 1 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

ABD’de doğum yaparak bebeklerinin Amerikan vatandaşı olarak dünyaya gelmesi için başvuranlar arasında Türklerin ilk 10 içinde yer aldığı belirtildi. Bu talebi karşılamak için tur şirketleri “Doğumunuzu yurt dışında yapın, çocuğunuz çifte vatandaş olsun” sloganlarıyla paket turlar düzenliyor. Bu paketlerde; vize işlemlerinden hastane ve doğum sürecinin organizasyonuna, kalınacak otel veya kiralık ev ayarlanmasına kadar tüm detaylar şirketler tarafından üstleniliyor.

Minimum bir haftadan başlayan bu turların ailelere toplam maliyeti ise 30 ile 50 bin dolar (1 milyon lira ila 2 milyon lira) arasında değişiyor. Türkiye’den her yıl 800 ila 1.000 ailenin uyguladığı yöntem son on yılda büyük bir artış gösterdi. 2010’ların başında yılda 150-200 aile olan bu sayı, günümüzde 1.000’in üzerine çıkarak endişe verici boyutlara ulaştı.

ÜLKELER TEDBİR ALIYOR

Doğum turizmi, özellikle ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır uygulanan bir yöntem. Ancak son yıllarda sayıları hızla artan başvurular, hedef ülkeleri harekete geçmek zorunda bıraktı. Mesela, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, doğumla vatandaşlık veren anayasal maddelerini değiştirerek bu hakkı kısıtladı. Avustralya ise doğum turizmi amaçlı girişleri engellemek için vize kurallarını sıkılaştırdı.

Göç politikaları üzerine çalışan hukukçu Dr. Elif Yılmaz “Artık ülkeler, doğum turizmini bir güvenlik ve göç kontrolü meselesi olarak görüyor. ABD’nin attığı bu adım, diğer ülkeler için de bir işaret fişeği olabilir” yorumunu yaptı. Göç ve uluslararası hukuk uzmanları, Selin Özbek ise “ABD’nin bu açık tavrı, doğum turizmini düzenleyen şirketlerin iş modelini temelden sarsacak nitelikte. Artık aileler sadece vize reddi riskiyle değil, ilerideki bütün vize başvurularının olumsuz etkilenme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Bunlara rağmen, doğum turizmini organize eden şirketler faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde, doğum turizmi sektörünün ya tamamen yeraltına çekileceği ya da tamamen farklı coğrafyalara yöneleceği öngörülüyor.

BEBEKLERİ AMERİKALI DOĞAN TÜRKLER