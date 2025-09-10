ABD'de vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber! Bunu yapan direkt ret alacak

Birçok aile, çocuklarını ABD'de dünyaya getirerek vatandaşlık hakkını kazanmasını sağladı. Ancak yapılan son açıklamanın ardından doğumda vatandaşlık hakkı sadece hayallerde kalacak gibi görünüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: