ABD'de vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber! Bunu yapan direkt ret alacak

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından vizeyle ilgili kritik bir açıklama yapıldı. Çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber Büyükelçilik'ten geldi. Yapılan açıklamada "Vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerika vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" denildi.

Birçok aile, çocuklarını ABD'de dünyaya getirerek vatandaşlık hakkını kazanmasını sağladı. Ancak yapılan son açıklamanın ardından doğumda vatandaşlık hakkı sadece hayallerde kalacak gibi görünüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

