ABD’de şaşırtan düzenleme! Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edilebilir

ABD yönetimi, geçmişlerini gizleyerek vatandaşlık alan kişilere karşı sert önlemler alıyor! Özellikle Nazi geçmişini saklayanların hedef alındığı yasada kapsam genişletiliyor. Yetkililer, düzenlemenin yalnızca eski Nazi iş birlikçileriyle sınırlı kalmayabileceğini, binlerce kişinin vatandaşlığının iptal edilebileceğini ima etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Amerikan vatandaşlığını sahte beyanlarla kazananları hedef alan ve yıllarca eski Nazi işbirlikçilerini ortaya çıkarmak için kullanılan yasayı çok daha geniş bir kapsamda uygulamayı planlıyor.

AVUKATLARA "DAHA FAZLA DAVA" TALİMATI

Geçen ay yayınlanan bir genelgede, Adalet Bakanlığı avukatlarının vatandaşlıktan çıkarma işlemlerini sadece savaş suçlularına değil, şiddet içeren suçlar işlemiş, çete ve uyuşturucu kartellerinin üyeleri veya ortakları olan ve dolandırıcılık yapmış kişilere karşı da öncelikli olarak yürütmesi istendi.

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Ancak CNN’e konuşan mevcut ve eski Adalet Bakanlığı yetkilileri, yeni talimatın kapsamının belirsiz olduğunu ve bazı durumlarda asılsız iddialarla dahi vatandaşlıktan çıkarma işlemlerinin başlatılabileceğine dair endişeler olduğunu belirtti.

NAZİLERİ SINIR DIŞI ETMEK İÇİN ÇIKARILDI

Söz konusu yasa, McCarthy döneminde Komünistleri ve daha sonra da savaş suçlularını sınır dışı etmek için çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı 1979’da kurduğu özel bir birimle, Nazilere yardım eden yüzlerce kişiyi tespit etmiş ve yaklaşık 100 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına veya sınır dışı edilmesine öncülük etmişti.

OBAMA VE TRUMP DÖNEMLERİNDE GENİŞLEYEN KULLANIM

Obama döneminde Janus Operasyonu adıyla kimlik çalanları da hedef alacak şekilde genişletilen vatandaşlıktan çıkarma uygulamaları, Trump yönetiminde daha da büyütülmek istendi.

2020’de Trump, Adalet Bakanlığı içinde özel bir ofis kurarak bu çabaları yoğunlaştırdı. Ancak bu ofis 2021’de Biden yönetimi tarafından kapatıldı.

Beyaz Saray’a geri dönen Trump, bu kez tüm Adalet Bakanlığı Sivil Bölümü'ne "yasaların izin verdiği tüm durumlarda" vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine öncelik verilmesi talimatını verdi.

AKADEMİSYENLERDEN ELEŞTİRİ: DEMOKRASİYLE UYUŞMUYOR

Case Western Reserve Üniversitesi’nden hukuk profesörü Cassandra Burke Robertson, CNN’e yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık haklarının siyasallaşması beni gerçekten endişelendiriyor. Bunun demokratik sistemimizle tamamen tutarsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hofstra Üniversitesi’nden hukuk profesörü Irina Manta ise bu yaklaşımın ifade özgürlüğü üzerinde "caydırıcı bir etki" oluşturabileceğini vurguladı.

CNN'in aktardığına göre Trump, federal kurumları göçmenleri sınır dışı çabalarına katılmaya zorlamak, yabancı öğrenci vizelerini hedef almak ve ülkede doğmuş kişileri bile "kötü insanlar" olarak nitelendirerek sınır dışı etme söylemini kamuoyunda sıkça dile getirdi.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Andy Ogles, Başsavcı Pam Bondi’den, Uganda doğumlu ve 2018’de ABD vatandaşı olan New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani’nin bir rap şarkısında Hamas’la bağlantılı kişileri "yücelttiği" gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarma süreci başlatılıp başlatılamayacağını araştırmasını istedi.