Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi

Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
E-imza, Sahte Belge, Deprem, Mağdur, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da görülen e-İmza çetesi davasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kişilere ait bilgilerin sahte belgelerde kullanıldığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybeden ailelerin davaya katılma talebi ise “doğrudan zarar görülmediği” gerekçesiyle reddedildi. Dava 10 Ekim’e ertelendi.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ankara’da e-İmza çetesine yönelik yürütülen davanın üçüncü duruşması dün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

134 sanığın yargılandığı davada, çetenin 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden bazı kişilere ait bilgileri de kullandığı ortaya çıkmıştı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin davaya katılma talebi “doğrudan zarar görülmediği” gerekçesiyle reddedildi.

"ONUN MAĞDURİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAZ"

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gazetemize yaptığı açıklamada, mahkemenin “doğrudan zarar görülmediği” gerekçesini “Gelinimin diploması çalınıyor, sahte belgede kullanılıyor ama mağdur sayılmıyor. Hayatını kaybettiği için hak arama sürecinin dışında bırakılıyor. Bu kabul edilemez. Yaşasaydı, elbette bu suçun doğrudan mağduru olacaktı. Hayatını kaybetmiş olması, onun mağduriyetini ortadan kaldırmaz” sözleriyle eleştirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan beş sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar vererek davayı 10 Ekim’e erteledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filistin için kritik gün! BM Genel Kurulu'nda dengeleri değiştirecek adım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistin için kritik gün! BM Genel Kurulu'nda dengeleri değiştirecek adım - GündemBM Genel Kurulu'nda tarihi dönemeçÇıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı - GündemDüzenlemeler 'dijital suçlara' çare olmadıCHP, 15 Eylül'e hazırlanıyor! Gözler 'şaibeli kurultay' davasında - GündemCHP, 15 Eylül'e hazırlanıyorÇifte pasaport hayali bitti! 'Doğum turizmi' vizeye takıldı - Gündem'Doğum turizmi' vizeye takıldıAntalya'daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama - GündemAntalya'daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklamaAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! - GündemAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...