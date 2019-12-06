Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, “Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. İdari yönünden soruşturma başlatıldı. Zanlının açık cezaevine alınması konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Açık cezaevi kapalı cezaevi öteden beri gelen uygulamalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Açık cezaevi şartları konusu parlamentonun takdirinde olan konulardır” dedi.
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama
06.12.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu caniye hak ettiği en ağır ceza verilecektir" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ceren özdemir cinayeti,abdulhamit gül,
667023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667023.aspx
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