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Bakan Soylu 'ayıp ya' deyip ekledi: '250 TL cezası var'
06.12.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar ile ilgili yaptığı açıklamada "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır." dedi.
Etiketler : bakan soylu,açıklama,112,
667032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667032.aspx
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