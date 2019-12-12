Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin beş milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olduğunu belirterek “Siyaset kurumunda kadınların temsil oranını yüzde 4,5 seviyesinden TBMM’de yüzde 17’nin üzerine çıkardık. Bundan sonraki seçimlerde bu oranı daha da yükselteceğiz” dedi.

“Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şûrası”nda Diyarbakır annelerine değinen Erdoğan “Evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. Yüz günü geride kalan bu duruş dimdik devam ediyor. İşte bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur. Tüm dünyayı Diyarbakır’daki annelerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek vermeye davet ettik ama bak gelmiyorlar. Niye? İşlerine gelmiyor” dedi.

Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan Kara Fatma’ya kadar kadın kahramanların mücadelesi sayesinde istiklalin kurtarıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



Terör örgütü tarafından haince katledilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma astsubay sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımız ve İçişleri Bakan’ımın şu tespitleri çok ilginçti. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, onun kadar maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Nitekim bomba imha olayını yaparken şehit oldu. Rabb’im makamını cennet eylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir Nobel skandalı yaşandı bugünlerde” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



Medeni bir dünya için Nobel’in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi âdeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Onun için de bizim indimizde Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüttür, tamamıyla terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüttür ve sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi kusura bakmayın ikna etmez. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.



Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorununun aile kurumunun yıkılması olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye gibi en üst gelişmişlik düzeyine yaklaşan ülkeleri bekleyen en büyük tehlike de aile kurumunun sarsılmasıdır. Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir ve aile ile kadını, kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden ayırmaya, hele hele birbirine rakip hâline getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir. Batı’da yükselen yabancı düşmanlığının gerisindeki sebeplerden biri de aile yapısının yıkılması sebebiyle nüfuslarının azalıyor olmasından kaynaklanan endişedir. Ne kadar zengin olursanız olun güçlü bir aile kurumu yoksa yok oluşunuz mukadderdir. Türkiye olarak bu hale düşmemek için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz.