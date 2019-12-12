Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün, ‘Ara Buluculuk Sınavı’na giren 200 civarındaki milletvekillinin barajı aşamadığını manşetimize taşımıştık. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de dün gazetecilerin soruları üzerine “Sınavı geçen milletvekili bildiğimiz kadarıyla yok” ifadelerini kullandı. Sonuçlar için “Adil rekabet. Milletvekilleri biraz daha çalışmalı” diyen Bakan Gül, kendisinin imtihana girip girmediğine dair soruyu ise “Ben girmedim. Girmem uygun olmazdı” diye cevapladı. Gül, ara buluculuk imtihanının tekrar açılıp açılmayacağına dair de “Sınavı bir defa daha açacağız” diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül “Şu an 2018’de iş davalarında, 2019’da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda ara buluculuk çok yaygınlaştı. Hem de ara buluculuk ihtiyacı arttı hem de ara buluculuk sayesinde birçok konu çözüldü. Sistem bundan sonra güzel netice verecek” dedi. Ara buluculuk sistemi çerçevesinin Meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Gül “Meclis belirliyor. Şu an 2018’de iş davalarında, 2019’da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda ara buluculuk çok yaygınlaştı. Hem de ara buluculuk ihtiyacı arttı hem de ara buluculuk sayesinde birçok konu çözüldü. Sistem bundan sonra güzel netice verecek” diye konuştu.