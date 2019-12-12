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ABD Kongresi'nin skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
12.12.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır."
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
668356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668356.aspx
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