Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ OTAM’ın aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip ettiği sistem, elde edilen görüntülerin yapay zekâ tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını tespit edebiliyoruz” dedi.

DAVRANIŞ ANALİZİ

Yapay zekâ teknolojisi, sürücünün sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabiliyor ve merkeze bildiriyor.