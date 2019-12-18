Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da oturan dört çocuk babası İbrahim Acar, 2011’de eşinden boşandı. Acar’ın, karısına ayda 100 lira, her çocuk için yetmiş beşer lira nafaka ödemesine karar verildi. Eski eşi, 2014’te nafaka miktarının artırılması için dava açtı. Davaya bakan Konya 4. Aile Mahkemesince, tarafların ekonomik durumu araştırıldı. Ardından Acar’ın eski eşe aylık 250, üniversite öğrencisi çocuk için 300, diğer üç çocuk için ayrı ayrı 150 lira nafaka ödenmesine karar verildi. Asgari ücretle çalıştığını, maaşının 950 lira (o tarihte) olduğunu belirten davalı, karardan memnun kalmadı. Maaşından daha yüksek miktarda toplam bin lira nafakaya hükmedilmesinin haksız olduğunu iddia ederek temyize gitti. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından da Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, Acar’ın gelirinden daha yüksek miktarda nafakaya hükmedilmesi sebebiyle ihlal kararı verdi ve davanın yeniden görülmesine hükmetti. Acar’ın avukatı Yahya Özüdoğru, çıkan sonuca “Nafaka konusunda biraz daha hassas olmak lazım. Sonuçta nafaka verenin de hayatını devam ettirmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.