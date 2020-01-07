Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başbakanlık personeline FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı
07.01.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö soruşturması,fetö,
673595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673595.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER