İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."
ABD uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
07.01.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS),sınır dışı,
673657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673657.aspx
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