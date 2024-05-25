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Sulama kanalından cansız bedeni çıkarıldı! Acılı anne son kez kucağına alıp sevdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sulama Kanalı, Adana, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Seyhan'da elini yıkamak için sulama kanalına giden genç dengesini kaybedip suya düşmüş ve akıntıya kapılmıştı. Uzun aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan gencin annesinin gözyaşları yürekleri dağladı.

24 Mayıs günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde yaşayan Burak Alper Bingül (17) iddiaya göre, sulama kanalında elini yıkamak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Olayı polis ekiplerine bildiren çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları esnasında Birgül akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı.

Sulama kanalından cansız bedeni çıkarıldı! Acılı anne son kez kucağına alıp sevdi - 1. Resim

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Su içerisinde kaybolan Burak Alper’in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu. Düştüğü yerin 2 kilometre uzağında sulama kanalının kapaklarında bulunan Burak Alper’in cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı.

Sulama kanalından cansız bedeni çıkarıldı! Acılı anne son kez kucağına alıp sevdi - 2. Resim

SON KEZ BAŞINI OKŞADI

Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu. Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sulama kanalından cansız bedeni çıkarıldı! Acılı anne son kez kucağına alıp sevdi - 3. Resim

Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, ”Benim yeğenim akşam 19.00’da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin’den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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