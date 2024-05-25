Feci kaza! Araç sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta sıkışan 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar-Gördes karayolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Kazada her iki otomobil de savrularak yoldan çıktı. Kazaya karışan otomobillerden birinin ters dönerek yanması sonucu araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

7 YARALI VAR

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı 7 kişi ise Akhisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.