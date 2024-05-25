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Felaketi yaşıyorlar! Binden fazla ev toprak altında, 300'ü aşkın insan hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Felaketi yaşıyorlar! Binden fazla ev toprak altında, 300&#039;ü aşkın insan hayatını kaybetti
Papua Yeni Gine, Toprak Kayması, Can Kaybı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştı. Yetkililer 1.182 evin toprak altında kaldığını belirtti.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığının tahmin edildiği bildirildi.

YÜZLERCE EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Papua Yeni Gine'de yayın yapan Post Courier'in haberine göre, Enga ilindeki yerel siyasetçilerden Aimos Akem, ücra köylerde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Akem, 1182 evin toprak altında kaldığını ve 300'ü aşkın kişinin de hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Felaketi yaşıyorlar! Binden fazla ev toprak altında, 300'ü aşkın insan hayatını kaybetti - 1. Resim

Görgü tanıkları dün toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken, can kayıpları resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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