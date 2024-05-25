Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Reisi ve 8 kişinin bulunduğu helikopter kaza yapmış, helikopterdeki herkes hayatını kaybetmişti. Bu haber dünyada yankılanmaya devam ederken korkutan bir gelişme daha yaşandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri, sabah Taşir'e giderken kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparak Vanadzor'a indi. Paşinyan ve beraberindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi, geçen hafta İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.