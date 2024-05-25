Bayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 09:58 - Güncelleme:

Baykar, Selçuk Bayraktar, Haber

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani uydusuyla ilgili heyecan veren gelişmeyi paylaştı. Kızını da yanında götüren Bayraktar, "Aybike, 'Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?' dedi. TeknofestKuşağı'nın çıtası çok yukarıda" dedi.