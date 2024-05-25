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Bayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi
Baykar, Selçuk Bayraktar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani uydusuyla ilgili heyecan veren gelişmeyi paylaştı. Kızını da yanında götüren Bayraktar, "Aybike, 'Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?' dedi. TeknofestKuşağı'nın çıtası çok yukarıda" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi X hesabından Fergani uydusuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

"BÜTÜN EKİP HEYECANLIYIZ"

Bayraktar'ın paylaşımında, "#Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız... Aybike: 'Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?' #TeknofestKuşağı'nın çıtası çok yukarıda" ifadelerini kullandı.

Bayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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