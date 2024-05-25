Bayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani uydusuyla ilgili heyecan veren gelişmeyi paylaştı. Kızını da yanında götüren Bayraktar, "Aybike, 'Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?' dedi. TeknofestKuşağı'nın çıtası çok yukarıda" dedi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi X hesabından Fergani uydusuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.
"BÜTÜN EKİP HEYECANLIYIZ"
Bayraktar'ın paylaşımında, "#Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız... Aybike: 'Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?' #TeknofestKuşağı'nın çıtası çok yukarıda" ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi