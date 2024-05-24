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Heyelan faciası! İnsanlar toprak altında kaldı, 100'den fazla ölü var...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Heyelan faciası! İnsanlar toprak altında kaldı, 100&#039;den fazla ölü var...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'nin ücra bir köyünde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları toprak altında hala insanların olduğunu dile getirirken yetkililer ölü sayısına ilişkin resmi bir rakam veremedi.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Heyelan faciası! İnsanlar toprak altında kaldı, 100'den fazla ölü var... - 1. Resim

Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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