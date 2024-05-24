Heyelan faciası! İnsanlar toprak altında kaldı, 100'den fazla ölü var...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2024 08:27 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 09:15 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'nin ücra bir köyünde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları toprak altında hala insanların olduğunu dile getirirken yetkililer ölü sayısına ilişkin resmi bir rakam veremedi.