Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da denize giren kızının yardım çığlıklarını duyan baba kızını kurtarmak isterken boğularak can verdi.

Mavikent Papaz Koyu Sahilinde yabancı uyruklu aile piknik yaptığı sırada Berfin Ahmet (12) isimli kız çocuğunun denizde yüzmeye başladı. Bu sırada dalgaların artmasıyla suda çırpınmaya başlayan kızının çığlığını duyan babası Habat Ahmet (45) ve amcası Nuri Ahmet (28) kızını kurtarmak için denize girdi.

Kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi - 1. Resim

KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlarken Berfin Ahmet'in yüzme bilmeyen babası Habat Ahmet de dalgaların arasında daha fazla tutunamadı. Amca Nuri Ahmet ile kız çocuğu Berfin Ahmet bilinçleri açık hayati tehlikeleri olmaksızın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılıp kıyıya çıkarılırken baba Habat Ahmet olay yerinde 112 ambulans ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türbülansta kafasını çarpıp düştü! Talihsiz kadın artık yürüyemeyecekGazi kızı, babasının silah arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ülke nüfusu alarm veriyor! Üç çocuk da yetmeyecek - GündemÜlke nüfusu alarm veriyor!Dengesini kaybetti yere çakıldı! Aydınlı gençten acı haber - GündemEvinin balkonunda dengesini kaybetti yere çakıldı2024 yılı genel atamaları gerçekleşti! Bakan Yerlikaya: Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama yapıldı - Gündem2024 yılı genel atamaları gerçekleşti! 56 bin 94 personelDüştüğü iddia edilmişti! 14 yaşındaki Elif Naz'ın canına kıydığı görüntüler ortaya çıktı - Gündem14 yaşındaki Elif Naz'ın son anları ortaya çıktıHaydarpaşa’da petrol yüklü tankerde dümen arızası! Facianın eşiğinden dönüldü - GündemPetrol yüklü tankerde arıza! Ekipler harekete geçtiBayraktar’dan gururlandıran Fergani paylaşımı! Kızının sorusuna ne diyeceğini bilemedi - GündemBayraktar’dan gururlandıran paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...