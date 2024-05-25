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Sabırsız minik daha fazla bekleyemedi! Otel kapısında doğum yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sabırsız minik daha fazla bekleyemedi! Otel kapısında doğum yaptı
Suriyeli, Doğum, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Hamile olan Suriyeli kadın otel çıkışında kapının önünde doğum yaptı. 

Çerkezköy'ün Güveniş Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Suriyeli kadın otel çıkışında, kapının önünde doğum yaptı. Eşi S.A. ile birlikte geçici konaklama statüsünden otelde kalan Suriye uyruklu R.J. (23) isimli kadın otel çıkışında sancısı tutunca bağırarak kendini yere bıraktı.

EKİPLER HIZIR GİBİ YETİŞTİ 

Kadının çığlıklarına vatandaşlar koşarken, otel yanındaki esnafın haber vermesiyle birlikte olay yerine ilk olarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli kadın polis memuru geldi. Kadın polis memurunun ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından otelin önünde doğum gerçekleşti.

Sabırsız minik daha fazla bekleyemedi! Otel kapısında doğum yaptı - 1. Resim

POLİS MEMURUNUN ADI VERİLDİ

Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli ailenin, dünyaya gelen kız çocuğuna ise ilk müdahaleyi yapan kadın polis memurunun ismi olan Gonca ismini vereceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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