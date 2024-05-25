Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok

Cuma akşamları ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi ses getiren sahneler yayımlanmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 64. bölümde ise Nilay ile tartışan Görkem’in kendisini tokatlaması ve üzerindeki kıyafetleri parçalaması gündem olmuştu. Dizinin yeni bölüm senaryosu sosyal medyaya sızdı. 65. bölümde Nilay’ı zor günler bekliyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam 64. bölümüyle ekranlara geldi. Neredeyse her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizinin son bölümündeki dayak sahnesi büyük yankı uyandırdı.

Dizinin son bölümünde Özge Özacar’ın üstlendiği sivri bir karakter olan Görkem, yine keskin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Son sahnede ise Nilay ile atışarak, kendisine tokat atıyor, derisini tırnaklıyor ve kıyafetlerini yırtıyor. Daha sonra ‘yardım edin’ diye bağırarak bunu Nilay’ın yaptığı söylüyor.

Büyük yankı uyandıran şiddet sahnesinin ardından, X’te (eski adıyla Twitter) dizinin yeni bölümünden bir sahne ifşa oldu. 65. bölümde yer alan ve sızdırılan sayfaya göre Nilay kendini savunmakta zorlanacak. İlk etapta ona kimse inanmayacak ve herkes Görkem’e hak verecek. Bu durumla beraber Nilay zor günler yaşayacak.

Kızılcık Şerbeti’nin 65. bölüm senaryosuna ait sızdırılan sayfada şu metinler yer alıyor:

NİLAY: Yalan söylüyor, ben elimi bile sürmedim. O kendi kendini dövdü.



FATİH: Nasıl kendini dövdü! Karımın haline bak.



MUSTAFA: Nilay sen ne yaptın?



NİLAY: Yemin ederim ben bir şey yapmadım.



GÖRKEM: Üstüme yürüdü, beni öldürecek sandım.



NİLAY: Yalan, vallahi billahi yalan.



GÖRKEM: Bu da geldi başıma, bir dayak yemediğim kalmıştı.



FATİH: Görkem…



NİLAY: Bu kız deli, bir anda nevri döndü, kendine vurmaya başladı.



ABDULLAH: Yüzü gözü şişene kadar kendine vurdu, öyle mi?



NİLAY: Kur’an çarpsın baba öyle…