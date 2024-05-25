Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok
Kızılcık Şerbeti, Oyuncular, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cuma akşamları ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi ses getiren sahneler yayımlanmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 64. bölümde ise Nilay ile tartışan Görkem’in kendisini tokatlaması ve üzerindeki kıyafetleri parçalaması gündem olmuştu. Dizinin yeni bölüm senaryosu sosyal medyaya sızdı. 65. bölümde Nilay’ı zor günler bekliyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam 64. bölümüyle ekranlara geldi. Neredeyse her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizinin son bölümündeki dayak sahnesi büyük yankı uyandırdı. 

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - 1. Resim

Dizinin son bölümünde Özge Özacar’ın üstlendiği sivri bir karakter olan Görkem, yine keskin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Son sahnede ise Nilay ile atışarak, kendisine tokat atıyor, derisini tırnaklıyor ve kıyafetlerini yırtıyor. Daha sonra ‘yardım edin’ diye bağırarak bunu Nilay’ın yaptığı söylüyor. 

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - 2. Resim

Büyük yankı uyandıran şiddet sahnesinin ardından, X’te (eski adıyla Twitter) dizinin yeni bölümünden bir sahne ifşa oldu. 65. bölümde yer alan ve sızdırılan sayfaya göre Nilay kendini savunmakta zorlanacak. İlk etapta ona kimse inanmayacak ve herkes Görkem’e hak verecek. Bu durumla beraber Nilay zor günler yaşayacak. 

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - 3. Resim

Kızılcık Şerbeti’nin 65. bölüm senaryosuna ait sızdırılan sayfada şu metinler yer alıyor:

NİLAY: Yalan söylüyor, ben elimi bile sürmedim. O kendi kendini dövdü. 

FATİH: Nasıl kendini dövdü! Karımın haline bak. 

MUSTAFA: Nilay sen ne yaptın? 

NİLAY: Yemin ederim ben bir şey yapmadım. 

GÖRKEM: Üstüme yürüdü, beni öldürecek sandım. 

NİLAY: Yalan, vallahi billahi yalan.

GÖRKEM: Bu da geldi başıma, bir dayak yemediğim kalmıştı. 

FATİH: Görkem…

NİLAY: Bu kız deli, bir anda nevri döndü, kendine vurmaya başladı. 

ABDULLAH: Yüzü gözü şişene kadar kendine vurdu, öyle mi?

NİLAY: Kur’an çarpsın baba öyle…

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Chicago'da 'Türk Festivali' başladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek - MagazinTRT'ye yeni dizi! Yakında başlıyor, seyirci çok sevecekSurvivor All Star’da duygusal veda! Elenen isim ‘Şans benim yanımda değildi’ diyerek sitem etti - MagazinSurvivor'da duygusal veda: Şans benim yanımda değildiBir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi - MagazinKanser tedavisi gören usta oyuncudan kötü haberTarkan 'Birazcık söylesem mi?' deyip yeni albümünü resmen duyurdu - MagazinTarkan yeni albümünü duyurduÖdediği nafakaya itiraz etmişti! Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödeyeceği miktar kesinleşti - MagazinYargıtay'dan Cem Yılmaz'a kötü haberYeşilçam’ın yıldızı Aydan Şener apar topar ameliyat oldu - MagazinYeşilçam’ın yıldızı apar topar ameliyat oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...