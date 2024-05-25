Dengesini kaybetti yere çakıldı! Aydınlı gençten acı haber
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizle’de bir binanın üçüncü katında oturan 25 yaşındaki Hasan Güvenç, hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Zeytinköy Mahallesi’nde yaşana 25 yaşındaki Hasan Güvenç, iddiaya göre; evinin balkonuna çıktığı sırada dengesini kaybedip düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
3 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Hasan Güvenç’in düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin Aydınlı olduğu ve cenazesinin Buharkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı