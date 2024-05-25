Dengesini kaybetti yere çakıldı! Aydınlı gençten acı haber

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 10:33 - Güncelleme:

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Denizle’de bir binanın üçüncü katında oturan 25 yaşındaki Hasan Güvenç, hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.