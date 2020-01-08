PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
PAJK'ın yöneticisi Esme Erat ve şoförü etkisiz hale getirdi
08.01.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : PAJK'ın yöneticisi Esme Erat,PKK,MİT,TSK,
673851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673851.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER