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Ankara'da korkutan yangın! 4 tarihi ev küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beypazarı, Yangın, Itfaiye, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.

Bu sabah saat 05.30’da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 TARİHİ EV KÜLE DÖNDÜ

Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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