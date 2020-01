Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Balıkesir’e temaslarda bulundu. İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnaf turu yapan Ünal, çocuklara kitap armağan etti, esnafların verdiği ikramların tadına baktı. Mahir Ünal daha sonra Alacamescit’te giderek, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

“17 yıldır Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 17 yıllık iktidarlarında hep milletin refahı için çalıştıklarını söyledi. Ünal, “Türkiye’nin her tarafında 81 ilde AK Parti teşkilatları 17 yılan beri Türkiye’nin geleceğini kurmak, çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışıyorlar. 17 yıldan beri biz kıymetli bir şey yapıyoruz. Türkiye için inandığımız yolda yürüyoruz. Türkiye için biz umut ve inanç üretiyoruz ve bu umut ve inancı icraatlarımızla, çalışmalarımızla, gayretimizle ve çabamızla gerçekleştiriyoruz. AK Parti’nin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yürüttüğü bu mücadele, bugün belki içinde olduğumuz için yeterince görülmüyor ve anlaşılamıyor olabilir. Ama şuanda her biriniz bir tarih yazıyorsunuz adeta. Türkiye’nin 2002’den bu güne kadar neleri aştığını, hangi sınamalardan geçtiğini beraberce bir hatırlayalım. Türkiye’nin 2002’de ne durumda olduğunu, 2001’de yaşadığı krizi, Türkiye’nin 2003,2004, 2005’de yaşadığı sorunları hatırladığımızda, geriye dönüp baktığımızda hamd olsun artık unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Hele hele bugün 17, 18,20 yaşında olan gençlerimiz bunları görmediler. İyi ki görmediler, iyi ki bizim yaşadıklarımızı yaşamadılar, iyi ki bu ülkede yokluğun, çaresizliğin ne anlama geldiğini iyi ki yaşamadılar. Biz zaten bütün mücadelemizi de çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye verdik. Fakat bugün artık Türkiye yeni bir noktaya geldi. 17 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye krizleri çözerek, engelleri aşarak yeni bir noktaya geldi. Bugün Türkiye artık sağlıkta, eğitimde, ulaşımda alt yapısını tamamlamış, savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkarmış ve kendi güvenliğini, kendi huzurunu, iç bütünlüğünü sağlamış bir Türkiye var hamd olsun” diye konuştu.

“Türkiye’ni başına kötü bir şey gelsin diye dua eden muhalefet var”

AK Parti’nin yaptığı her işi eleştiren muhalefetin olduğuna dikkat çeken Ünal, “Size bir rakam vereceğim; üstelik OECD rakamı olarak vereceğim. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin hiçbir şeyine güvenmediği için, onlara OECD’nin bir rakamını vereceğim. Öyle olduğu için de dolar üzerinden bunu vermek durumundayım. 2002 yılında Türkiye’de günlük 4 doların altında geçinmek zorunda olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 33. Yani Türkiye’de her 100 kişiden 33 kişi günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumundaydı. Peki, bugün biz bunu nereye düşürdük biliyor musunuz? Bu gün bu yüzde 1,5’e düştü. Yani bugün her 100 kişiden 1 ya da 12 kişi günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumunda. Bunu da iyileştirmek için hamd olsun gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ama muhalefete baktığımızda, muhalefet sanki Türkiye bitmiş, batmış, yanmış. Hatırlayın şuanda Türkiye’nin başına kötü bir şey gelsin diye adeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Biz Kanal İstanbul diyoruz onlar hadım yapar diyor”

Kanal İstanbul, üçüncü hava limanı projelerinden de bahseden AK Pati Genel Başkan Yardımcısı Ünal, bu projelere muhalefetin olumsuz yaklaştığını söyledi. Ünal, “Üçüncü hava limanını yapıyorsunuz, üçüncü hava alanında bir olumsuzluk olsun da sevinelim diye bekleyen bir muhalefet karşınızda. Ya da Türkiye kendi kıta sahanlığını korumak, kendi mavi sınırlarını münhasır ekonomik bölge dediğimiz deniz kıta sahanlığını korumak ve oradaki haklarını korumak için, oradaki hidro karbon kaynaklarını; petrol, doğalgazı korumak için Türkiye büyük bir mücadele ediyor. Bakıyorsunuz muhalefet bu mücadeleyle ilgili adeta Türkiye’nin değil de Mısır’ın, Yunanistan’ın, İsrail’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanındaymış gibi konuşuyor ve davranıyor. Şimdi bu durumda bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunlar utanmıyorlar da niye utanmıyorlar biliyor musunuz? Dediler ki bize Türk lirasından altı sıfır atarsanız; bunların meşhur bir gazeteleri var ya şuanda, o gazetenin başındaki genel yayın yönetmeni dedi ki “Türk lirasından altı sıfır atarsanız” dedi 2006 yılında af edersiniz “Taksim’de anıracağım.” Biz Türk lirasından altı sıfır attık, hiç oralı bile olmadılar. Şimdi bunlar dolar 12 lira olacak, Türk ekonomisi batıyor, kriz geliyor diyorlardı. Ne oldu? Şu anda hamd olsun hem Dünya Bankası hem OECD Türkiye’nin 2020 büyümesini yüzde 3 olarak revize etti. Türkiye ekonomisini hızla iyileştiriyor, Türkiye Suriye’den Libya’ya kadar hem sınır güvenliğini, hem toprak bütünlüğünü sağlıyor. Ama muhalefete bakıyorsunuz işte yerli araba yapıyorsunuz 40 tane kulp takıyorlar. Diyoruz ki Kanal İstanbul’u yapacağız, neden çünkü Kanal İstanbul tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Yıllık ortalama 25 bin gemi kapasitesi olan İstanbul Boğazı şuanda 50 bin gemi kapasitesine çıkmış durumda. Bundan 2-3 gün önce yine bir tanker kazası yaşandı. Bu gemilerin yüzde 20’si çok ciddi risk taşıyan, yük taşımacılığı yapıyorlar. Biz diyoruz ki Kanal İstanbul’u yapalım, çıkmışlar öyle adeta milletle alay eder gibi çalıştay düzenlemişler. Çalıştay da konuşmacı olarak bilim insanı olarak çağrılmış akademisyenlerin ne jeolojiyle, ne çevreyle ilgisi var. Akademisyenin bir tanesi çıkmış diyor ki 'Kanal İstanbul yapılırsa, bu İstanbul’da hadımlığa yol açabilir' diyor. Yani bu milletin aklıyla adeta alay eder gibi komedi sergiliyorlar” diye konuştu.

“Yapan, eden CHP ama suçlu AK Parti”

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla gözlerini kör etmiş muhalefetle uğraşmaya zamanlarının bulunmadığını belirten Ünal, “Bunları şunun için anlatıyorum; biz bu aklıselimini kaybetmiş, makuliyetini kaybetmiş, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti düşmanlığı gözlerini kör etmiş bu muhalefetle biz zaman geçirmeyeceğiz. Biz enerjimizi Türkiye için daha çok çalışmaya, daha çok insana ulaşmaya, daha çok gönül almaya, hakkı, hakikati daha çok insanımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunlarla durup, vakit kaybedecek, bunların yalanlarına cevap verecek maalesef ne vaktimiz, ne de zamanımız var. Bunlar yalan söylemekten maalesef bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Bakın Külliyeye giden CHP’li diye bir yalan çıkarıyorlar. Yazan CHP’li, konuşan CHP’li, iddia eden CHP’li, doğrulayan CHP’li, itham edilen CHP’li, ama suçlanan AK Parti. Bakıyorsunuz bir CHP’liden başka bir CHP’li rüşvet istemiş 25 milyon. Rüşvet isteyen CHP’li, rüşvet istenen CHP’li, suçlanan AK Parti. Biz bunlarla uğraşmayacağız, bunlarla vakit geçirmeyeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim yürüyecek çok yolumuz var. Türkiye elhamdülillah bugüne kadar önüne çıkan bütün engelleri aştı, bütün sınamaları bertaraf etti. Artık önümüzde kıymetli bir şey var. Bizim gözümüz gibi korumamız gereken, bu milletin, 82 milyonun birlik ve beraberliğidir. Bizim birlik ve beraberliğimize zarar veremedikleri sürece bize hiçbir şey yapılamaz. Bizim sinelerimiz toplu attıkça; birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi bu topraklar üzerindeki 1000 yıllık ortak yaşama tecrübemizi muhafaza ettiğimiz sürece şundan emin olun Türkiye’ye hiçbir şey yapamaz. Bunu bu millet 15 Temmuz’da ispatladı, 17-25 Aralık’ta ispatladı, Gezi’de ispatladı. Bu millet kendi adamına sahip çıkarak Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak bunu ispatladı. Bize düşen AK Parti teşkilatları olarak bu millete layık olmaktır” dedi.