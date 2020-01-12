Bakan Pakdemirli, yapılan araştırmada isale hattında kırılma değil, sadece bir yerinden çıkma olduğunun gözlemlendiğini söyledi. Pakdemirli “İstanbul’dan Deniz Kuvvetlerine ait bir sörvey gemisi yola çıktı. Gemiyle beraber yarın (bugün) akşam itibarıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibarıyla da nihai neticeyi almış olacağız. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim. Kıbrıs’ta şu anda bir su problemi yok. KKTC’de 8-10 aylık su stoku bulunuyor” dedi.
KKTC isale hattında kırılma yok, çıkma var
12.01.2020 - 04:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı’nda yaşanan sorunla ilgili Anamur ilçesinde helikopterle inceleme yaptı.
Etiketler : bekir pakdemirli,kktc,
674560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674560.aspx
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