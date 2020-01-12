Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli, yapılan araştırmada isale hattında kırılma değil, sadece bir yerinden çıkma olduğunun gözlemlendiğini söyledi. Pakdemirli “İstanbul’dan Deniz Kuvvetlerine ait bir sörvey gemisi yola çıktı. Gemiyle beraber yarın (bugün) akşam itibarıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibarıyla da nihai neticeyi almış olacağız. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim. Kıbrıs’ta şu anda bir su problemi yok. KKTC’de 8-10 aylık su stoku bulunuyor” dedi.