Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek."