MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek."
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2020 - 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,PKK,Milli Savunma Bakanlığı,
674637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674637.aspx
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