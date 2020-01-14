Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör suçundan cezaevinde bulunan Demirtaş’ın “Seher” ve “Devran” adlı kitaplarının İBB Kültür AŞ bünyesindeki İstanbul Kitapçısında satılması büyük tepki çekti.

“Seher” isimli kitabın 13 Mart 2016’da Ankara’da Otobüs Duraklarına gerçekleştirilen 36 masumun öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Seher Çağla Demir’e atfedilmiş bir kitap olduğu bilinen bir gerçek...

Vatandaşlar, İBB’nin Demirtaş’ın kitaplarını satmaya başlamasına ilişkin, “Millet size bir fırsat verdi, siz bu fırsatı teröristlere peşkeş çekiyorsunuz” tepkisini gösterdi.

Öte yandan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler de Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP’lilere sert çıktı. Oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın şöyle konuştu: “Ben evladımın kaçırıldığı ilk gün Demirtaş’a ricada bulundum, oğlumu PKK’dan iste diye... Bana dedi ki, ‘Kendi iradesiyle gitmiştir’ ve beni tehdit ettiler. Şimdi tiyatrosunu izlediğiniz kişinin bir terörist olduğunu artık anlayın.”

2019’da ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) için eyleme katılan Celil Begdaş ise “Bu oyuna katılanların hepsini kınıyorum, biz burada tiyatro oynamıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tiyatroyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş birlikte izlemişti.